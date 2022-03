MASTER CLASSE MAËLLE MIETTON Castelnau-le-Lez, 30 mars 2022, Castelnau-le-Lez.

MASTER CLASSE MAËLLE MIETTON Castelnau-le-Lez

2022-03-30 – 2022-03-30

Castelnau-le-Lez Hérault

EUR 150 150 Nous avons la chance d’accueillir Maëlle MIETTON pour une MASTER CLASSE les jeudi 24 et mercredi 30 mars 2022.

Thématique : ” SENTIR ”

« Sur les traces de Pina Bausch et de son spectacle Les rêves dansants, je vous propose de vous faire profiter de ma rencontre lors de ma formation professionnelle, avec Anne Martin, danseuse et chorégraphe soliste du Tanztheater dirigé par Pina Bausch à Wuppertal de 1979 à 1991.

Depuis mes 5 ans j’ai pratiqué la danse, puis le théâtre à 8 ans. Cette puissante rencontre avec Anne Martin et l’univers de Pina Bausch a été fondamentale, elle puise dans une matière universelle qui m’anime toute entière.

Grâce à quelques exercices de recherches mis en pratique par Pina Bausch et généreusement transmis par Anne Martin, nous irons à la rencontre de nous-même et de l’autre, apprenant à sentir, à entrer dans le temps (le moment) et à le quitter.

Nous appréhenderons nos émotions au plus près pour mieux les connaitre, les « reconnaitre », nous nous entrainerons à les ressentir et à observer leurs traces afin de les suivre dans leur cheminement. Le parcours des interprètes se crée grâce aux rapports, avec les émotions, se nourrissant du temps et du monde qui les entoure.

Ainsi délicatement nous irons au-devant des morts et des vivants, ainsi nous voyagerons du visible à l’invisible… et la tendresse fera le reste. »

Cette MASTER CLASSE sera ouverte au public, sur inscription et participation.

150€ / personne pour les deux journées sur le site dédié

Inscription possible à la journée, sur demande : incubateur@trac.fr / 07 69 91 36 07

