CentraleSupélec, le lundi 21 mars à 18:00

Chorégraphe et interprète inclassable, Jann Gallois vous invite à entrer dans l’univers chorégraphique de son dernier spectacle solo, Ineffable, lors d’une master classe avec l’artiste elle-même. Au cours de cet atelier, vous expérimenterez une gestuelle nourrie de mudras bouddhistes, le « yoga des mains », et une approche à la danse hip-hop qui puise librement dans la danse contemporaine. Aucune expérience n’est requise pour participer à la master classe, il suffit seulement de vouloir découvrir une danse sans frontières. Les places sont limitées, alors courez-y ! Une place au spectacle de Jann Gallois [Ineffable](https://theatresqy.org/saison/spectacle/ineffable.htm) vous est également offerte. Offre réservée aux étudiantes et étudiants de l’Université Paris-Saclay

Gratuit, sur inscription, à partir du 21 février (réservé aux étudiantes et étudiants de l’Université Paris-Saclay )

