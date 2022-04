Master Classe avec Catherine Brugger Betbezer-d’Armagnac Betbezer-d'Armagnac Catégories d’évènement: Betbezer-d'Armagnac

Betbezer-d’Armagnac Landes Betbezer-d’Armagnac EUR 25 Fantastik Fraise Vanille et Choux à la ganache montée parfumée à la Blanche d’Armagnac ! ça fait saliver mais ce samedi au Domaine de Paguy, la blogueuse culinaire Catherine Brugger de www.jenrestebaba.fr vous livre tous les secrets de fabrication de ces 2 trésors culinaires.

Fantastik Fraise Vanille et Choux à la ganache montée parfumée à la Blanche d'Armagnac ! ça fait saliver mais ce samedi au Domaine de Paguy, la blogueuse culinaire Catherine Brugger de www.jenrestebaba.fr vous livre tous les secrets de fabrication de ces 2 trésors culinaires.

Réservez avant le 6 avril, une visite des chais et dégustation de floc sont aussi au programme.

