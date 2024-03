Master Class Soba du chef japonais Takano Marseille 1er Arrondissement, lundi 18 mars 2024.

Master Class Soba du chef Takano

Durant cette Master Class de 3h, le chef vous apprendra le pétrissage des nouilles Soba selon la technique traditionnelle et ancestrale japonaise. En effet, le sarrasin étant sans gluten, il est très difficile d’en faire une pâte homogène. Pourtant, il est excellent pour la santé avec un indice glycémique si faible qu’il convient aux diabétiques.

Vous apprendrez le pétrissage ancestral de cette pâte de sarrasin puis la découpe manuelle au couteau.

Vous fabriquerez ensuite avec le chef la sauce Tsuyu (sauce soja et dashi) qui accompagne les Soba puis dégusterez ensemble les Soba du chef et les vôtres pour comparer.

Le chef vous montrera sa technique 100% sarrasin tandis que les élèves auront un mélange de 80% de farine de sarrasin et 20% de farine de blé. En effet, il est trop difficile dès la 1ère séance de travailler une pâte 100% sarrasin

Le chef est très sympathique et est ravi de pouvoir vous enseigner sa technique pour faire perdurer les traditions japonaises à travers le monde EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 16:00:00

fin : 2024-03-18 19:00:00

63 allée Léon Gambetta

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

