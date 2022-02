Master Class • René-Gilles Rousselot Pl. de l’Ancienne Douane,68000 Colmar,France

Master Class • René-Gilles Rousselot Pl. de l’Ancienne Douane,68000 Colmar,France, 4 février 2022, . Master Class • René-Gilles Rousselot

Pl. de l’Ancienne Douane, 68000 Colmar, France, le vendredi 4 février à 14:00 • D é r o u l e m e n t d e l a M a s t e r C l a s s • Pl. de l’Ancienne Douane,68000 Colmar,France Pl. de l’Ancienne Douane, 68000 Colmar, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T14:00:00 2022-02-04T19:00:00

Détails Autres Lieu Pl. de l'Ancienne Douane,68000 Colmar,France Adresse Pl. de l'Ancienne Douane, 68000 Colmar, France lieuville Pl. de l'Ancienne Douane,68000 Colmar,France

Pl. de l'Ancienne Douane,68000 Colmar,France https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//