Master Class : Pierre Lucbert, batteur de l’émission « N’oubliez pas les paroles »

2022-12-10 17:30:00 17:30:00 – 2022-12-10

Allier EUR 20 20 L’école de batterie Tam-Tam accueillera Pierre Lucbert, le batteur des émissions de Nagui « N’oubliez pas les paroles » et « Taratata », pour une master class. +33 6 67 72 01 48 École de batterie Tam Tam 8 bis rue des serruriers Montluçon

