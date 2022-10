Master class piano | Claire Desert Théâtre Graslin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Master class piano | Claire Desert Théâtre Graslin, 3 novembre 2022, Nantes.

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : oui Sur réservation en ligne. À l’initiative de DESEVEDAVY PIANOS, la prestigieuse pianiste Claire DESERT donnera une Master-Class à 3 grands élèves du Conservatoire de Nantes en CPES (Classe préparatoire à l’enseignement supérieur). Un évènement ouvert au public, élèves du Conservatoire ou non, pianistes de tous niveaux ou simples mélomanes. Ce sera assurément un moment exceptionnel pour les trois grands élèves sélectionnés par leurs professeurs de piano, car ils pourront sublimer leur interprétation grâce aux conseils avertis de Claire DESERT qui, paralèllement à sa carrière internationale de pianiste-concertiste, est aussi professeure de piano au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP). Et ce sera aussi un très grand moment pour le public qui pourra évaluer et apprécier à leur juste valeur les différentes possibilités d’interprétations d’une même oeuvre. Cette opération est menée à l’initiative du Fonds de Dotation « Jules & Marguerite DESEVEDAVY » qui réuni des entreprises locales au sein du « Club des 88 » (en référence au nombre de touches sur un clavier de piano). Ces entreprises mécènes se sont associées pour co-financer un piano à queue qui sera mis à la disposition du Conservatoire de Nantes. Cet instrument sera présenté au public lors du concert en soirée. Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

