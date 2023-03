MASTER CLASS THEATRE ÉDOUARD VII, 1 juillet 2023, PARIS.

THEATRE EDOUARD VII (R-21-008087 / 008091 / 008090) présente ce spectacle. MASTER CLASS Après 20 ans à La Comédie Française, Michel Vuillermoz a choisi le Théâtre Édouard VII pour son retour dans le théâtre privé ! Comment Staline et Jdanov (le grand inquisiteur de la vie culturelle soviétique) vont donner une leçon de musique aux élèves Prokofiev et Chostakovitch, deux des plus grands compositeurs du XXème siècle.Mauvais élèves que ces deux-là, puisque leurs œuvres, selon les maîtres Staline et Jdanov, révèlent des tendances musicales anti-démocratiques, formalistes, étrangères au peuple soviétique et à ses goûts artistiques.Une musique qui risquerait de rendre malade toute une population !Faut-il se mettre à écrire de la musique dans le style qu’ordonne le Maître ou bien continuer à n’en faire qu’à sa tête, et risquer la mort ? Nous sommes en janvier 1948, quelque part au Kremlin. Il y a là un piano, de la vodka bien sûr, et des cacahuètes.On devrait passer une bonne soirée…. Artistes et créateurs : Une pièce de David Pownall – Adaptation Michel Vuillermoz et Guy ZilbersteinMise en scène : Michel VuillermozAvec : Sam Karmann, Igor Mendjisky, Michel Vuillermoz et Stéphan Wojtowicz 20 représentations exceptionnelles en juin 2023.N° téléphone accès PMR : 01 47 42 59 92 MASTER CLASS Michel Vuillermoz

