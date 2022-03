Master class par le Liberty Quintet Ecole de musique de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Master class par le Liberty Quintet

Ecole de musique de Wazemmes, le samedi 2 avril à 10:00

Le samedi 2 avril 2022, les musiciens du Liberty Quintet vous proposent une master class gratuite avant la grande soirée Folk Music qui débutera à 19h. Cette master class se déroulera à l’école de musique de Wazemmes, de 10h à 13h. Ouverture de la master class : – aux violonistes et altistes, dès 10 ans (2 ans de pratique minimum) | **8 places maximum** – aux flûtistes, dès 15 ans (7 ans de pratique minimum, niveau avancé) | **10 places maximum** – aux personnes désireuses de s’initier à la danse traditionnelle percussive, dès 10 ans (sans pré-requis) | **14 places maximum** Déroulé de la master class : – 10h-12h : ateliers par discipline (violon, flûte et danse), encadrés par Vincent Leutreau, Nicolas Flodrops et Clara Canesse – 12h-13h : atelier de danse traditionnelle percussive pour l’ensemble des inscrits **Inscription par mail auprès de Louis Noël : [lonoel@mairie-lille.fr](mailto:lonoel@mairie-lille.fr)** _Vous souhaitez plus d’informations sur la soirée Folk Music qui suivra la master class ?_ [_Cliquez ici_](https://conservatoire.lille.fr/soiree-folk-music)

Participation gratuite, inscription obligatoire

Master class de musiques et danses traditionnelles, par les musiciens du Liberty Quintet, dans le cadre du projet Folk Music Ecole de musique de Wazemmes 58 Rue du Marché 59000 Lille Lille Wazemmes Nord

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T13:00:00

