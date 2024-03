Master class Louis Clément Cité des sciences et de l’Industrie Paris, dimanche 24 mars 2024.

Master class Louis Clément Artiste pluridisciplinaire, Louis Clément s’est spécialisé dans la création d’expériences immersives et participatives à travers l’utilisation de la vidéoprojection. Dimanche 24 mars, 13h00 Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Début : 2024-03-24T13:00:00+01:00 – 2024-03-24T14:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T13:00:00+01:00 – 2024-03-24T14:00:00+01:00

Familier de supports multiples, le temps d’une séance, Louis Clément partage avec le public sa démarche de création sous dôme avec un focus sur les spécificités de ce format.

Quel est la processus narratif de la création 360°. Quels sont les outils de création ?Depuis la régie du Planétarium, Louis Clément propose une approche à la fois technique et artistique.

Louis Clément est créateur d’oeuvre d’art numérique, scénographe. En plus de sa spécialisation dans la vidéoprojection, il est également scénographe et directeur technique pour des projets musicaux et artistiques.

Il a participé à la Nuit Blanche à Paris avec l’artiste Ojan. Sa nouvelle création Conte d’un futur commun se déploie à la fois sur écrans plats qu’en format FullDome

En présence de Louis Clément.

