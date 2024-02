MASTER CLASS La Bastide-Puylaurent, samedi 9 mars 2024.

MASTER CLASS La Bastide-Puylaurent Lozère

Master class sur inscription

10h15 à 11h15 zumba

11h30 à 12h30 Step

Pause repas fourni par l’association

Reprise à 13h30 avec Karine pour 1h30 de street dance (débutant)

15h collation offerte

Stage ouvert à tous à partir de 16 ans

Tarif 20€…

Tenue de sport adaptée, bouteille d’eau et votre bonne humeur!

Renseignements et réservation 0627268834

Organisé par l’association Viva Soca EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09

Salle polyvalente

La Bastide-Puylaurent 48250 Lozère Occitanie vivasoca48@gmail.com

