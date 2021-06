Marseille Conservatoire de Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille Master-Class « John Coltrane, A LOVE SUPREME » avec le Raphaël Imbert Quartet Conservatoire de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Conservatoire de Marseille, le mercredi 7 juillet à 11:00

Connaitre, explorer, étudier l’une des oeuvres majeures du XXème siècle, A LOVE SUPREME, de John Coltrane. Sous forme de conférence musicale et d’échange avec le public, Raphaël Imbert propose une analyse vivante d’un des albums les plus importants de l’histoire du jazz, en compagnie de Vincent Lafont, Pierre Fenichel, Mourad Benhammou. Suite à cette analyse, A LOVE SUPREME sera joué dans son intégralité. Salle Billoud, Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille (un établissement de l’INSEAMM)

Entrée libre

2021-07-07T11:00:00 2021-07-07T13:00:00

