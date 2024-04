Master Class et concert Henri Demarquette Rue Laurent Bonnement Arles, samedi 13 avril 2024.

Master Class et concert Henri Demarquette Rue Laurent Bonnement Arles Bouches-du-Rhône

Henri Demarquette est un musicien passionné à la personnalité aux facettes multiples. Il propose une journée de Master Class publique suivie par un concert de clôture

Le programme de la journée

10h30 à 11h30 > Master class collective tous les élèves en 3 groupes

11h30 à 13h > Master classes individuelles

Lucie Trujillo > J.-S. Bach Prélude de la 1ère suite

Rose Latyk > J.-S. Bach Bourrée 1 de la 3ème suite l A. Tolbecque Rondo

Maëlle Pasquier > C. Saint-Saëns Romance op.36 l E.-F. Dall’Abaco Caprice

13h à 14h20 > Pause déjeuner

14h30 à 16h30 > Master classes individuelles et en duo

Judith Mack-Drilleau > E. Elgar Salut d’amour l B. Bartok danse roumaine n°5

Paula Deladerrière > B. Bartok Danse roumaine 6 l S. Rachmaninov Vocalise

Judith Mack-Drilleau et Paula Deladerrière en duo > A. Vivaldi Concerto en sol mineur

16h30 à 17h45 > Répétition de Henri Demarquette avec l’ensemble de violoncelles

18h à 19h > Répétition de l’orchestre symphonique



20h30 concert Henri Demarquette

Coordinateurs Natalie Forthomme et Bernard Delire

Orchestre symphonique du conservatoire du Pays d’Arles

Arrangements et direction par Bernard Delire

> L. van Beethoven Allegretto de la symphonie n°7

> J. & J. Strauss Pizzicato-Polka

> B. Delire Petite farce arlésienne

Ensemble de violoncelles du conservatoire du Pays d’Arles

Classe de Natalie Forthomme

> S. Prokofiev Roméo & Juliette Montaigus et Capulets (adaptation N. Forthomme)

Henri Demarquette, accompagné par l’ensemble de violoncelles

Direction Bernard Delire

> P. Casals Le chant des oiseaux

> G. Fauré Après un rêve

Henri Demarquette

> J.-S. Bach Suite pour violoncelle seul

Accompagnement piano Mathieu Gautron .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:30:00

fin : 2024-04-13

Rue Laurent Bonnement Le Capitole

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Master Class et concert Henri Demarquette Arles a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme d’Arles