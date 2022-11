Master-class et concert de Contrebasse

2022-12-02 – 2022-12-02 Attiré par la musique jazz, formé au piano dans l’univers classique, Marc-Antoine Bonanomi se forme à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich avant de se dédier entièrement à son instrument de prédilection, la contrebasse. Élève de Fritz Widmer, Edgar Kremsa et Josef Niederhammer, arrivé deuxième au concours international Society of Bassists en 1994, il allie dans son jeu élégance et simplicité se trouvant à la croisée des chemins des écoles latines et germaniques.



Sonate | J.A. Birkenstock

The famous solo en mi min | D. Dragonetti

Romanza dramatica | G. Bottesini

Tarentelle | G. Bottesini



Marc-Antoine Bonanomi – contrebasse

Yukie Yokoyama – piano Master-class au Conservatoire Darius Milhaud suivi d’un concert contrebasse et piano. dernière mise à jour : 2022-11-10 par

