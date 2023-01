Master class de guitare flamenca avec Antonio Moya Flamenco en France, 22 janvier 2023, Paris.

Le dimanche 22 janvier 2023

de 13h30 à 16h00

. payant

https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/master-class-de-guitare-flamenca-avec-antonio-moya

Nous profitons de la venue à Paris du guitariste Antonio Moya pour organiser une master class de guitare.

Samedi 21 janvier 2023 de 16h15 à 17h45

Durée : 1h30

Tarifs : 60 € non-adhérents

Adhérents : 45 € adhérents

La master class s’adresse à tous les guitaristes désireux de recevoir des conseils, astuces et falsetas de la part du maestro. Les élèves pourront échanger avec lui sur les thèmes qui les préoccupe.

Possibilité d’assister en auditeur libre sous conditions. Merci de nous écrire à info@flamencoenfrance.fr

L’inscription et la réservation se font uniquement sur réservation sur le site Hello Asso.

Attention : le stage se fera sous réserve d’avoir un minimum de 6 élèves.

Antonio Moya est né à Nîmes en France, de parents andanlous. Il est révélé dans les années 90 au cours du concours flamenco de jeunes interprètes de Nîmes. Il part s’installer en Andalousie, où il fait très rapidement une rencontre décisive avec Pedro Bacán qui l’engage dans le spectacle « Pedro Bacán et le clan des Pinini ». Ils tournent jusqu’au décès tragique de Perdo en 1997 qui met fin à cette aventure artistique sans précédent. Il devient alors un guitariste emblématique de la scène flamenca de Lebrija et Utrera et il accompagne toutes les figures de cette région, dont sa femme la cantaoraMari Peña.

Héritier de Pedro Bacán, fidèle à une tradition familiale et à un flamenco authentique, il a su évoluer vers un style plus personnel, et est un passeur formidable pour les jeunes artistes qu’il accompagne actuellement et pour qui il oeuvre assidument, en dehors de son propre travail artistique.

Adresse : Flamenco en France 33 rue des Vignoles 75020 Paris

Métro : L9 Buzenval ou L2 Avron

Photo. ©J.A. Piñero Fotografias

