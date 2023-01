Master class de chant flamenco avec Inès Bacán Flamenco en France Paris Catégories d’Évènement: île de France

Master class de chant flamenco avec Inès Bacán Flamenco en France, 22 janvier 2023, Paris. Le dimanche 22 janvier 2023

de 13h30 à 15h00

Tarifs : 60 € non-adhérents Adhérents : 45 € adhérents Master class exceptionnelle avec la cantaora Inès Bacán. La classe sera accompagnée à la guitare par Antonio Moya.

Dimanche 22 janvier 2023 de 13h30 à 15h Durée : 1h30 Tarifs : 60 € non-adhérents Adhérents : 45 € adhérents Une opportunité d’apprendre d’une représentante hors-norme du cante flamenco, hérité du clan des Pinini. L’inscription et la réservation se font uniquement sur réservation sur le site Hello Asso.

Dimanche 22 janvier 2023 de 13h30 à 15h Durée : 1h30 Tarifs : 60 € non-adhérents Adhérents : 45 € adhérents Une opportunité d'apprendre d'une représentante hors-norme du cante flamenco, hérité du clan des Pinini. L'inscription et la réservation se font uniquement sur réservation sur le site Hello Asso.

https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/master-class-decante-avec-ines-bacan Attention : le stage ne se fait que sous réserve de 6 inscriptions. Ines Bacán est une artiste profonde et authentique qui s'est révélée tardivement à la scène. Elle a commencé par écouter les grands flamencos de sa famille : son arrière grand-père le légendaire Pinini, sa grande tante la Perrata, ses tantes Fernanda et Bernarda de Utrera, son cousin El Lebrijano ; elle reste muette quand elle écoute son frère Pedro Bacán à la guitare et les chanteurs de son auguste dynastie. C'est lors d'une fête familiale qu'elle se lance et débute alors pour elle une sortie de l'ombre, révélée par son frère Pedro Bacán qui ne cessera de l'accompagner jusqu'à sa mort accidentelle en 1997. Depuis, Inès Bacán poursuit sa route sur scène, en sa mémoire. Elle reste aujourd'hui l'une des plus grandes voix du flamenco, représentative d'un style traditionnel chargé d'histoire. Son timbre unique, sa présence quasi hiératique font de chacun de ses récitals un moment sacré. « Inès Bacán est le sang noir du soleil tel qu'il brûle au cœur du flamenco, au cœur de la musique sa voix rauque, inaltérable tant elle puise aux forces telluriques, est une possession, un sort jeté. » Gil Pressnitzer Adresse : Flamenco en France 33 rue des Vignoles 75020 Paris Métro : L9 Buzenval ou L2 Avron Contact : https://www.flamencoenfrance.fr/stages/master-class-de-cante-avec-ines-bacan-2023-01-12 0143489992 info@flamencoenfrance.fr

