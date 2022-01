Master Class : Danses La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Master Class : Danses

La Halle des Épinettes, le samedi 5 février

La Halle des Épinettes, le samedi 5 février à 15:30

Dans le cadre de leurs programmations pédagogiques, les Maisons d’Issy, vous propose des Master class. Véritables journées durant lesquelles une technique spécifique est présentée, elles permettent un approfondissement dans la pratique d’une activité. Une Master class se déroule sur une journée ou ½ journée et permet une immersion totale dans l’activité choisie. Master Class danses, pour les 8-11 ans, samedi 5 février 2022 de 15h30 à 18h30 —————————————————————————— Avec Laetitia Léger et Louvna Houth Au programme : travailler les bases du Hip hop et de la danse Afro, s’initier aux règles du corps, apprendre à improviser en musique, création de chorégraphie, captation des scènes en vidéo.

Atelier gratuit, sur réservation

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l'Egalité 92130 Issy-les-Moulineaux

2022-02-05T15:30:00 2022-02-05T18:30:00

