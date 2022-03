Master class cuisine Gétan Crespin Carrouges Carrouges Catégories d’évènement: Carrouges

Carrouges Orne Carrouges Au bon accueil, vous connaissez ? Cet hôtel restaurant au deux toques à Juvigny-sous-Andaine a ouvert ces portes en 2012. Le jeune chef cuisinier Gaëtan Crespin joue la carte du terroir. En quelques années, il s’est distingué grâce à une cuisine audacieuse et novatrice, régulièrement récompensée. Il sera avec nous le 12 avril pour vous proposer de réaliser différentes recettes à base de produits locaux. Vous pourrez en retrouver certains dans la boutique de la Maison du Parc. Ce voyage gustatif vous transportera à coup sûr au travers des richesses culinaires qui traduisent la diversité des productions au sein du Parc et Géoparc Régional Normandie Maine.

