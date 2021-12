Issy-les-Moulineaux Atelier Janusz Korczak Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Master Class : conte Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Dans le cadre de ses ateliers pédagogique et à l’occasion de la 10ème édition du festival itinérant **Contes en balade** à Issy-les-Moulineaux, l’**Atelier Janusz Korczak**, lieu dédié à l’enseignement théâtral vous propose des Master class. Master Class conte, pour les 11-15 ans, dimanche 16 janvier 2022 de 10h à 13h —————————————————————————– Avec Fred Pougeard [https://www.youtube.com/watch?v=uoC7YzJc7dU](https://www.youtube.com/watch?v=uoC7YzJc7dU) Une immersion de 3 heures dans l’univers du conte comment et pourquoi raconter, avec un échange privilégié avec Fred Pougeard conteur. Tous que vous soyez raconteur d’histoire ou non, vous pouvez venir vous initier à l’échange et à la technicité de l’oralité. _La 10ème édition du festival Contes en balade coordonné par l’association_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/contes-en-balade)_, se déroule du jeudi 13 au dimanche 23 janvier 2022 à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/)_._

