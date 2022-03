Master Class Chocolat & vin : l’accord parfait avec Hasnâa Chocolat Pessac Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Pessac

Master Class Chocolat & vin : l’accord parfait avec Hasnâa Chocolat Pessac, 7 avril 2022, Pessac. Master Class Chocolat & vin : l’accord parfait avec Hasnâa Chocolat Château Pape Clément 216 avenue du docteur Nancel Pénard Pessac

2022-04-07 – 2022-04-07 Château Pape Clément 216 avenue du docteur Nancel Pénard

Pessac Gironde Pessac Vénéré par les gourmands du monde entier, le chocolat est un incontournable de notre gastronomie française !

Pâques approche ! Pour l’occasion, la Maison Bernard Magrez vous invite à sa master class autour de l’accord vin et chocolat le 7 avril de 18h30 à 20h30 au Château Pape Clément en compagnie de la célèbre chef chocolatière de Bordeaux Hasnâa Chocolats Grands Crus.

Cette master class comprend une visite du Château Pape Clément et la dégustation de 3 Grands Vins de la Maison Bernard Magrez

Partez à la découverte du mythique Château Pape Clément, Grand Cru Classé de Graves.

Dégustez 3 Grands Vins de la Maison Bernard Magrez en accord avec les chocolats d’Hasnâa pour comprendre le choix du vin en fonction de votre chocolat.

Finalisez votre master class par une dégustation surprise !

Amis épicuriens cette master class est pour vous!

Château Pape Clément 216 avenue du docteur Nancel Pénard Pessac

