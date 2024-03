MASTER CLASS Chemin du Pillore Saint-Lys, dimanche 24 mars 2024.

MASTER CLASS Stage de danse – Tous Niveaux – Ouvert à tous – Street Jazz et Heels Dimanche 24 mars, 13h00 Chemin du Pillore Entre 20€ et 45€

Début : 2024-03-24T13:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

Retrouvez Laurie & Manon pour 2 Master class, le DImanche 24 Mars :

– Street Jazz avec Laurie . En mode atelier chorégraphique, on travaillera sur l’ensemble d’un groupe avec des variations de rythmes et d’énergie, la mise en scène et l’expression scénique.

– Heels avec Manon. Travail de technique Heels et chorégraphie! Si tu connais pas Manon il faut absolument que tu viennes prendre son cours ( et si tu la connais, on sait que tu sais que tu dois t’inscrire !)

Ce stage s’adresse à tous les niveaux ( débutant à avancé ) , tant que tu as envie de passer un bon moment , de sortir de ta zone de confort et d’apprendre une chorée qui déchire dans une ambiance ultra bienveillante !

Comme tous les stages, il y aura une captation vidéo ( si tu le souhaites bien sur ) pour repartir avec un super souvenir !

Il nous tarde de vous retrouvez ou de vous rencontrer !

Chemin du Pillore SAINT LYS Saint-Lys 31470 31470 Occitanie https://l-a-studio-dance-2.s2.yapla.com/fr/event-53585