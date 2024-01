Master class Boogie-Woogie et Ragtime Auditorium Mot’s Art Neuville-en-Ferrain, vendredi 16 février 2024.

Master class Boogie-Woogie et Ragtime Masterclass de Sébastien TROENDLÉ autour du Boogie-Woogie et du Ragtime, à destination principalement d’élèves et étudiants qui suivent une formation jazzistique. Vendredi 16 février, 19h00 Auditorium Mot’s Art Entrée libre sur inscription par mail à avanlerberghe@ville-tourcoing.fr

Pianiste français diplômé de l’Académie de Bâle, incroyable touche-à-tout et conteur né, Sébastien TROENDLÉ alimente son éclectisme en collaborant à de nombreux projets allant du jazz au reggae en passant par la chanson française et le blues. Parmi ses différents spectacles en tournée qui ont rencontré le succès dans toute la France, Sébastien TROENDLÉ a créé le spectacle musical RAG’N BOOGIE qui nous fait traverser toute l’épopée des origines du jazz le ragtime et le boogie-woogie. Et les projets ne manquent pas pour ce boulimique de piano. Après deux albums sortis chez Frémeaux & Associés, une méthode de Boogie aux Éditions Henri Lemoine, un livre illustré par Chabouté aux Éditions Les Rêveurs, il s’est vu confier la direction artistique de Laroquebrou. Son groove et sa présence scénique le propulsent en tant que soliste dans les festivals de boogie-woogie les plus réputés en Europe (La Roquebrou, Cambrai, Beaune, Blues & Boogie Reunion in Terrassa) et a traversé l’Atlantique pour jouer dans le berceau du Ragtime (Sedalia, Chicago et St Louis).

Auditorium Mot’s Art 43 rue Jean de La Fontaine 59960 Neuville-en-Ferrain Neuville-en-Ferrain 59960 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « avanlerberghe@ville-tourcoing.fr »}]

