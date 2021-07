Clamecy Clamecy Clamecy, Nièvre Master Class Blues Clamecy Clamecy Catégories d’évènement: Clamecy

Master Class Blues Clamecy, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Clamecy. Master Class Blues 2021-07-20 – 2021-07-24

Clamecy Nièvre Clamecy Participer au Master Class Blues, au programme Atelier voix, guitare, rythmique, harmonica, boeuf tout les soirs.

bluesclamecy@gmail.com

Clamecy