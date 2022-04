Master class avec Jane Anson La Cité du Vin, 10 mai 2022, Bordeaux.

Master class avec Jane Anson

La Cité du Vin, le mardi 10 mai à 20:30

Venez découvrir et écouter la sensibilité et l’expertise de la journaliste britannique Jane Anson, ancienne correspondante à Bordeaux pour le magazine Decanter. Auteure également primée des livres « Inside Bordeaux » et « Wine Revolution », Jane Anson vit depuis presque 20 ans dans la région bordelaise et elle a créé son propre site, [https://janeanson.com/](https://janeanson.com/), en Octobre 2021 afin de partager son expertise et son approche des vins bordelais. A travers une dégustation de trois vins, elle nous parlera de son parcours et des raisons qui l’ont poussée à choisir des vins du monde pour cette soirée. Parmi les régions viticoles, elle nous emmènera découvrir les terroirs d’Afrique du Sud aux côtés des célèbres vignobles de la Napa en Californie, ainsi que les vignobles solaires de la Coonawarra en Australie. La dégustation de ces vins, tous issus des cépages bordelais, sera l’occasion d’explorer les différentes expressions de ces cépages mythiques sur plusieurs terroirs du monde. Vins dégustés : Vergelegen GVB White, 2018, Stellenbosch, Afrique du Sud Joseph Phelps Vineyards Cabernet Sauvignon, 2018, Napa Valley (USA) Gables Cabernet Sauvignon, 2015 Coonawarra, Australie Master class en français Avec Jane Anson, auteure, critique **En partenariat avec** : Wines of South Africa Napa Vintners Primary Industries and Regions South Australia

PLEIN TARIF 39 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT 31,20 €

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T20:30:00 2022-05-10T21:30:00