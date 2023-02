Master Boot Record + Arottenbit BACKSTAGE BY THE MILL PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Master Boot Record + Arottenbit BACKSTAGE BY THE MILL, 15 février 2023, PARIS. Master Boot Record + Arottenbit BACKSTAGE BY THE MILL. Un spectacle à la date du 2023-02-15 à 19:00 (2023-02-15 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Après trois ans d’attente, MASTER BOOT RECORD est impatient de libérer toute la puissance de ses processeurs pour répandre le code à travers l’Europe et le Royaume-Uni à l’occasion de leur première grande tournée depuis la formation du projet.MASTER BOOT RECORD sera composé d’un line-up complet, équipé de guitares, de batteries, de tonnes de moniteurs à tube cathodique et de leurs bons vieux ordinateurs, prêt à déchaîner un nouveau mix de Chiptune saturé et de Heavy Metal synthétisé.N’oubliez pas d’apporter au moins 4 Mo de RAM pour faire tourner Doom et soyez prêts pour une mise à jour du firmware en direct !+AROTTENBITCours immédiatement dans ta chambre, sors la cartouche Pokemon Bleu du faux plafond où tu l’as cachée. C’est fait ? Bien. Peu importe, laisse-le dans le sac en polyéthylène où il a reposé à l’abri du temps et récupére ton disque dur préféré. C’est fait ? Bien. Maintenant, mets tout ça dans le micro-ondes. C’est fait ? Bien. Puissance maximale recommandée, 4-5 minutes, pas plus. Devant toi, pendant quelques instants, sous la forme d’une menace atmosphérique, le dieu du Metal 8-bit grillera ton nom. Adore-le, danse, écoute le bruit qu’il fait et offre tes articulations en sacrifice. Votre billet est ici BACKSTAGE BY THE MILL PARIS 92 BOULEVARD DE CLICHY Paris Après trois ans d’attente, MASTER BOOT RECORD est impatient de libérer toute la puissance de ses processeurs pour répandre le code à travers l’Europe et le Royaume-Uni à l’occasion de leur première grande tournée depuis la formation du projet.

