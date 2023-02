Master Boot Record + Arottenbit LE MOLOTOV, 19 février 2023, MARSEILLE.

Master Boot Record + Arottenbit LE MOLOTOV. Un spectacle à la date du 2023-02-19 à 20:30 (2023-02-15 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

Après trois ans d’attente, MASTER BOOT RECORD est impatient de libérer toute la puissance de ses processeurs pour répandre le code à travers l’Europe et le Royaume-Uni à l’occasion de leur première grande tournée depuis la formation du projet.MASTER BOOT RECORD sera composé d’un line-up complet, équipé de guitares, de batteries, de tonnes de moniteurs à tube cathodique et de leurs bons vieux ordinateurs, prêt à déchaîner un nouveau mix de Chiptune saturé et de Heavy Metal synthétisé.N’oubliez pas d’apporter au moins 4 Mo de RAM pour faire tourner Doom et soyez prêts pour une mise à jour du firmware en direct !+AROTTENBITCours immédiatement dans ta chambre, sors la cartouche Pokemon Bleu du faux plafond où tu l’as cachée. C’est fait ? Bien. Peu importe, laisse-le dans le sac en polyéthylène où il a reposé à l’abri du temps et récupére ton disque dur préféré. C’est fait ? Bien. Maintenant, mets tout ça dans le micro-ondes. C’est fait ? Bien. Puissance maximale recommandée, 4-5 minutes, pas plus. Devant toi, pendant quelques instants, sous la forme d’une menace atmosphérique, le dieu du Metal 8-bit grillera ton nom. Adore-le, danse, écoute le bruit qu’il fait et offre tes articulations en sacrifice.

LE MOLOTOV MARSEILLE 3 place Paul Cézanne Bouches-du-Rhone

