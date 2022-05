Masta Ace & Marco Polo • The Classics FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Chaque trimestre, le FLOW convoque un nom du rap indé américain pour une soirée grand format : l’occasion de se replonger dans les classiques mais aussi d’introduire sur scène une nouvelle proposition d’artistes du Nord. après un premier rendez-vous avec le duo new-yorkais Smif N Wessun, place à Masta Ace et Marco Polo ! En première partie de soirée, Dann Lee, Komo Sarcani et Milly Parkeur. Cette soirée est organisée en collaboration avec Overstand et So Street

12€ Early Bird / 15€ prévente / 20€ sur place

2022-07-01T20:00:00 2022-07-01T23:59:00

