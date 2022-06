Masta Ace & Marco Polo

Figure incontournable du rap new-yorkais, plus de trente ans de carrière derrière un micro, Ace s’associe une nouvelle fois au beatmaker canadien Marco Polo pour une tournée européenne. 15 ans que les 2 acolytes travaillent ensemble. Polo chérit le boom-bap de la côte est comme jamais, auteur de beats pour Kool G Rap, Large Professor, Scarface, Sean Price, Black Thought, Talib Kweli… Tandis que Ace est devenu une légende parmi les MCs. Rendez-vous au Molotov : Masta Ace & Marco Polo. La légende vivante du Hip Hop East Coast Masta Ace en compagnie de Marco Polo sur la scène du Molotov !



