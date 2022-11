Strategic Aerospace Seminar Safran, 1 décembre 2022 09:00, Massy.

Jeudi 1 décembre, 09h00 Sur place sur inscription https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/strategic-aerospace-seminar-783

Le Strategic Aerospace Seminar aura lieu le jeudi 1er décembre 2022 chez Safran sur le campus de Vilgénis (91) et vise à valoriser au plus haut niveau les efforts d’innovation et de valorisation de la recherche des sociétés françaises les plus ambitieuses de l’industrie.

Avec une focalisation sur l’industrie du secteur aéronautique, spatial et défense, vous assisterez à des tables rondes à haute valeur ajoutée autour de thèmes tels que le financement du New Space, l’avion de demain, l’avion connecté, le financement de l’innovation ou encore la valorisation des actifs immatériels.

Ces conférences s’articuleront autour d’un Grand Prix PI qui récompensera les plus importants déposants français de brevets sur l’année N-1, les plus fortes progressions par segments (sociétés côtées et grandes entreprises, PME, ETI, établissements de recherche, enseignement supérieur et établissement d’Etat) ainsi que les dépôts dans les secteurs émergents que sont l’IA, la blockchain et l’IOT.

Seront notamment présents : Olivier Andriès, Président – Directeur général de Safran , Jacques Aschenbroich, Président de Valeo, Jean Baptiste Djebarri, Président du CA d’Hopium, Charles Beigbeder, CEO de Gravitation , Damien Cazé, DG de la DGAC, Justine Coutard, Directrice de l’aéroport d’Orly, Henri Seydoux, CEO de Parrot.

Safran 32 Rue de Vilgénis 91300 Massy 91300 Massy Le Pileu Essonne

jeudi 1er décembre – 09h00 à 18h00