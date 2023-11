Sandra Nkaké PAUL B. – MASSY, 4 avril 2024, MASSY.

Sandra Nkaké PAUL B. – MASSY. Un spectacle à la date du 2024-04-04 à 20:30 (2024-03-22 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Entière, authentique et généreuse, Sandra Nkaké est une chanteuse, auteure et compositrice française née au Cameroun qui a créé un univers qu’elle n’a de cesse de réinventer, d’explorer. Sa voix puissante et singulière, l’une des plus émouvantes de la scène actuelle, se déploie sur scène avec une ampleur et un magnétisme extraordinaires. Dans « Scars », son quatrième album, elle nous propose une plongée introspective en chantant ses cicatrices et ses blessures, pour mieux éclairer des chemins de guérison, avec toute la délicatesse et la justesse d’une grande artiste dont le talent est de partir de soi pour toucher le plus grand nombre. Pour donner vie à ses chansons soul puissantes, elle n’hésite pas à emprunter à l’énergie du rock et à la poésie folk ; dans le spectacle qui accompagne l’album, qu’elle est d’ailleurs venue en partie préparer à Paul B, la voix est au centre, très bien accompagnée, d’une flûte notamment, comme un prolongement naturel, et de chœurs portés par ses partenaires musicien·ne·s. Le résultat est vivant, organique, engagé et l’émotion est grande à l’écoute de cette chanteuse magnifique à la voix qui compte. Sandra Nkaké

Votre billet est ici

PAUL B. – MASSY MASSY 6 ALLÉE DU QUÉBEC Essonne

24.2

EUR24.2.

