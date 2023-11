Eek-a-Mouse & The Ligerians – Irie Ites Sound (Warm-Up) PAUL B. – MASSY, 22 mars 2024, MASSY.

22 mars 2024, MASSY. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 20:30. Tarif : 24.2 euros.

Représentant d’un son reggae brut et authentique mais également doté d’une grande singularité, peu de DeeJay ont fait autant sensation sur la scène dancehall qu’Eek-A-Mouse. Fer de lance du « Singjaying », une combinaison de chant et de style deejay plus parlé, chacune de ses performances est une expérience : non seulement à cause de son répertoire constellé de hits (avec des classiques comme ‘Ganja Smuggling?’, ‘Wa-Do-Dem?’ et ‘Rude Boy Jamaican?’), mais aussi au travers de ses acrobaties vocales. Toujours actif après plus de 40 ans de carrière il ne cesse de se produire en concert et à enrichir sa pléthorique discographie de nouveaux titres toujours aussi inspirés. Actif depuis 1999 et avec plus de 1500 dates à son actif, Irie Ites Sound joue partout en Europe que ce soit en DJ set ou accompagné d’artistes internationaux. Fort d’une grosse box de dubplates et exclusifs du label Irie Ites Records, il se démarque par une sélection originale et affutée. Eek A mouse, Irie Ites Sound, The Ligerians

PAUL B. – MASSY MASSY 6 ALLÉE DU QUÉBEC Essonne

