Soundiata, une Epopée Musicale Dans le Cadre de l'Em Fest PAUL B. – MASSY. Un spectacle à la date du 2024-02-02 à 20:30. Tarif : 20.0 euros.

Ecoutez l’histoire extraordinaire de Soundiata Keita, qui connut les railleries et l’exil avant de devenir le sauveur du Mali, le royaume de son père dont il fit un empire. C’était au 13ème siècle et depuis, les hommes du vaste territoire ouest-africain sur lequel il régnait continuent de chanter les exploits du héros qui leur légua des valeurs et une sagesse à partager. Ce concert-spectacle invite à découvrir son épopée, emmenée par la voix magistrale du djéli (griot) guinéen Sékouba Bambino et la narration de deux hommes de radio (Soro Solo, Vladimir Cagnolari) qui longtemps sur France Inter ont raconté l’Afrique enchantée. Sous la direction de Christophe Cagnolari, cette formation musicale traverse le temps et les continents, mêlant instruments traditionnels et électriques, cuivres et sonorités d’un ensemble à cordes occidental. Soundiata est un grand voyage où se mêlent l’histoire et la légende, la magie et les passions humaines, la sagesse et la vie. Un dialogue vivant et vibrant entre le sens et le son, qui enchantera tous les publics !

PAUL B. – MASSY MASSY 6 ALLÉE DU QUÉBEC Essonne

