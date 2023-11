The Psychotic Monks – The Guru Guru PAUL B. – MASSY, 16 décembre 2023, MASSY.

The Psychotic Monks – The Guru Guru PAUL B. – MASSY. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 20:30 (2023-12-16 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

ATMAC Lic. 1-1035975 Depuis leur premier album, Silence Slowly And Madly Shines , sorti en 2017, les membres de The Psychotic Monks n’ont cessé de nous impressionner de par leur maturité et leur détermination à proposer une présence scénique et discographique singulière. Leur secret : une remise en question permanente qui s’engouffre ainsi dans chacune de leur action et qui a conduit le groupe à sortir leur deuxième album Private Meaning First en 2019. Rappelons aussi qu’il n’y a pas de leader au sein du groupe, tout le monde écrit, chante et compose à l’unisson. Leur 3e album, Pink Colour Surgery, produit par Daniel Fox de Gilla Band, est donc né de ces questionnements perpétuels. Ici il ne faut pas forcément s’attendre au format “chanson”, mais bien à un chaos sonore dont le groupe a dompté les folles envolées pour en faire un écrin sans concession, mais où chaque idée a trouvé son propre espace de liberté. L’envie de surprendre est aussi un des points forts du groupe et leur désir de pousser à la curiosité est bel et bien là. Vivre leur musique est alors une expérience intime, sensorielle, dont on reçoit la déflagration encore longtemps après. The Guru Guru, c’est du Borderline Rock. Imaginez : un chanteur portant une camisole de force multicolore, des guitares fiévreuses hantées et une section rythmique tourmentée. Leurs influences sont tirées de METZ, Pere Ubu, Deerhoof, The Jesus Lizard, The Mars Volta et Andy Kaufman, les règles de l’indie-math-psycho-noise sont déchirées, ce qui donne lieu à des chansons erratiques qui semblent se transformer en vers d’oreille frétillants. Après avoir sorti un EP, un 7 pouces, un 10 pouces (split record avec le trio Brutus) et leur premier album ‘PCHEW’, ils sont maintenant prêts à sortir leur deuxième album ‘POINT FINGERS’. Après la sortie de leur premier album ‘PCHEW’ et une réputation de plus en plus grande sur scène, tant au niveau national qu’international, The Guru Guru sont de retour ! Avec leur deuxième album, ils s’enfoncent encore plus profondément dans la tourmente de leur musique et sa folie non-stop.

Votre billet est ici

PAUL B. – MASSY MASSY 6 ALLÉE DU QUÉBEC Essonne

20.0

EUR20.0.

