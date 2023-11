Ana Carla Maza « Caribe » 1ère Partie Natascha Rogers PAUL B. – MASSY, 11 novembre 2023, MASSY.

Ana Carla Maza « Caribe » 1ère Partie Natascha Rogers PAUL B. – MASSY. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 20:30 (2023-11-11 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

Ana Carla Maza c’est l’alegria et la puissance ! Celle qui à l’âge de 6 ans a choisi le violoncelle comme compagnon se révèle d’une maturité folle et d’une joie communicative ! Cette talentueuse musicienne se place au croisement du jazz, de la chanson et plus que tout, des musiques latines. Après avoir défendu son deuxième opus « Bahia » sorti en 2022 sur plus de 150 dates internationales, la chanteuse cubaine nous enchante par son retour à l’automne 2023 avec un nouvel album « Caribe », entièrement réalisé par ses soins et enregistré à Paris, où elle vit en alternance avec Barcelone. Ana Carla Maza y poursuit sa déclaration d’amour à la musique latino-américaine et à la Havane, sa terre natale, sans oublier sa passion pour la musique classique. Ce nouvel opus s’envisage haut en couleurs, d’une sensibilité fine, comme une célébration de la vie et du moment présent. Cette fois-ci entourée de musicien·ne·s, il nous tarde de la découvrir dans une formule en sextet jazz très latin (violoncelle, piano, saxophone, percussions et batterie), dansant et énergique ! Percussionniste, pianiste, chanteuse et mélodiste passionnée, Natascha Rogers nous mène sur des chemins poétiques qui font du bien ! Entre influences jazz, folk et afro-cubaines, elle déploie sur le dos de son piano autant de ballades intimes que de prières universelles. Ana Carla Maza Ana Carla Maza

Votre billet est ici

PAUL B. – MASSY MASSY 6 ALLÉE DU QUÉBEC Essonne

26.4

EUR26.4.

Votre billet est ici