Fête de l’alimentation locale Marché du centre ville, 9 octobre 2021 13:00, Massy. Samedi 9 octobre, 13h00 Sur place Entrée libre contact@massyentransition.org Fêtons les circuits courts Le 9 octobre, samedi prochain, rdv au marché du centre-ville pour les 20 ans des AMAP organisée par l’AMAP de Massy : Massy Manger Bio (du Collectif Massy en Transition). Au programme : rencontre avec les Amaps, épiceries participatives, producteurs locaux et 3 tables rondes :

– Être paysan dans une amap

– Les Amap pour tous?

– Être paysan dans une amap

– Les Amap pour tous?

– L'avenir du plateau de Saclay…

Marché du centre ville Normandie Niemen, Massy 91300 Massy Atlantis Essonne

samedi 9 octobre – 13h00 à 18h00

