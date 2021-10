Massy Kiosque de Villaine, Massy Essonne, Massy Disco-soupe Kiosque de Villaine, Massy Massy Catégories d’évènement: Essonne

Disco-soupe Kiosque de Villaine, Massy, 24 octobre 2021 11:00, Massy. Dimanche 24 octobre, 11h00 Sur place Entrée libre Venez préparer, manger, discuter… Venez préparer, manger, discuter….

Dimanche au kiosque de Villaine de 11h à 16h00

11h : atelier soupe et atelier biscuits

11h30 : atelier pain avec Colombine et son fournil ambulant

12h30 : début des dégustations

14h : chorale Zap Chœur

14h30 : contes gourmands

15h00 : lis-moi une histoire

15h00 : table ronde

Qu’est-ce que Massy en Transition ?

