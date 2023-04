Véronique PESTEL Le bourg, 15 avril 2023, Massugas.

C’est une très grande dame de la chanson française que nous accueillons.

Parolière et compositrice, Véronique Pestel sillonne le monde par les sentiers écartés de « la chanson qui parle ». Elle promène cet art simple et intime, conteur et poétique dans les petits lieux de grande écoute.

N’ayons pas peur de le dire, nous tenons là une des plus belles plumes actuelles, celle d’une femme résolument debout, à l’univers aussi flamboyant que sa crinière indomptée. Dans ce nouveau spectacle, Véronique nous propose un voyage au travers de ses 10 albums. Plus que jamais, ses chansons sont des bijoux de littérature chantée, de la chanson d’orfèvre en quelques sortes, mais qui savent toujours toucher là où il le faut, droit au cœur.

Lumières: Elisabeth BERNAL

Son : François AYRES

Le bourg Salle d’échanges et rencontres culturels

It is a very great lady of the French song that we welcome.

A lyricist and composer, Véronique Pestel travels the world along the remote paths of « the song that speaks ». She takes this simple and intimate, storytelling and poetic art to the small places of great listening.

Let’s not be afraid to say it, we have here one of the most beautiful pens of today, that of a woman resolutely standing up, with a universe as flamboyant as her untamed mane. In this new show, Véronique takes us on a journey through her 10 albums. More than ever, her songs are jewels of sung literature, a kind of goldsmith’s song, but which always know how to touch where it is necessary, right in the heart.

Lighting: Elisabeth BERNAL

Sound: François AYRES

Damos la bienvenida a una gran dama de la canción francesa.

Letrista y compositora, Véronique Pestel recorre el mundo por los remotos caminos de « la canción que habla ». Lleva este arte sencillo, íntimo, narrador y poético a los lugares más recónditos.

No tengamos miedo de decirlo, estamos ante una de las plumas más bellas de la actualidad, la de una mujer decididamente en pie, con un universo tan flamígero como su melena indómita. En este nuevo espectáculo, Véronique nos lleva de viaje a través de sus 10 álbumes. Más que nunca, sus canciones son joyas de la literatura cantada, una especie de canto de orfebre, pero que siempre saben tocar donde hace falta, justo en el corazón.

Iluminación: Elisabeth BERNAL

Sonido: François AYRES

Es ist eine sehr große Dame des französischen Chansons, die wir hier begrüßen.

Die Texterin und Komponistin Véronique Pestel reist auf den abgelegenen Pfaden des « Chansons, das spricht » durch die Welt. Sie führt diese einfache und intime, erzählerische und poetische Kunst an die kleinen Orte des großen Zuhörens.

Wir haben keine Angst, es zu sagen: Wir haben hier eine der schönsten Federn unserer Zeit, die einer Frau, die entschlossen aufrecht steht und deren Welt so flammend ist wie ihre ungezähmte Mähne. In ihrer neuen Show nimmt uns Véronique mit auf eine Reise durch ihre zehn Alben. Ihre Lieder sind mehr denn je Juwelen der Gesangsliteratur, Goldschmiedegesang gewissermaßen, aber sie treffen immer genau dort, wo es nötig ist, direkt ins Herz.

Licht: Elisabeth BERNAL

Ton: François AYRES

