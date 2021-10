MASSIWA Théâtre Alphone Daudet, 18 janvier 2022, Coignières.

Théâtre Alphone Daudet, le mardi 18 janvier 2022 à 20:45

Salim Mzé Hamadi Moissi nous invite à un voyage vers sa terre, Les Comores. Il nous y emmène grâce à un groupe de sept danseurs, alliant danses et musiques traditionnelles comoriennes revisitées et hip-hop virtuose et imaginatif. Ajoutant aux rythmes afro la musique classique, Salim Mzé Hamadi Moissi met en scène sa vie, comme un défi. Massiwa est un voyage impressionnant de 7 hommes louvoyant entre danses traditionnelles comoriennes et hip-hop urbain et moderne. Un spectacle chorégraphique impeccablement construit, du solo d’ouverture au final… brillant. Salim Mzé Hamadi Moissi propose une danse originale et inventive, portée par des danseurs aux qualités physiques exceptionnelles. Au cours de ce spectacle, il dansera également L’Expat, solo racontant l’histoire d’un homme face au défi de l’expatriation, de ses rencontres, de sa confrontation avec sa culture d’origine. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 8,00€

Théâtre Alphone Daudet Coignières Yvelines



