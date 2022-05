Massive Attack Zénith Aréna Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Massive Attack Zénith Aréna, 16 septembre 2022, Lille. Massive Attack

Zénith Aréna, le vendredi 16 septembre à 20:30

Massive Attack débute à Bristol en Angleterre à la fin des années 80, avec Grant Marshall, alias Daddy G, Andrew Vowles, alias Mushroom, et Robert Del Naja, alias 3D aux commandes, alors qu’ils sont tous les 3 issus de The Wild Bunch, un soundsystem local. Au fil des années, Massive Attack collabore avec de nombreux artistes comme Peter Gabriel, Madonna, Damon Albarn… Après une tournée mondiale, 3D devient le seul rescapé du trio après les départs successifs de Mushroom et de Daddy G en 1999. Ce dernier revient en 2006 et ils sortent en 2010 Heligoland. Eutopia, le dernier EP en date de Massive Attack et largement engagé sur la question du climat, est sorti en juillet 2020.

entrée payante

Le groupe incontournable Massive Attack sera sur la scène du Zénith de Lille le 16 septembre prochain. Zénith Aréna 1 Boulevard des cités unies lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-16T20:30:00 2022-09-16T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Zénith Aréna Adresse 1 Boulevard des cités unies lille Ville Lille lieuville Zénith Aréna Lille Departement Nord

Zénith Aréna Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Massive Attack Zénith Aréna 2022-09-16 was last modified: by Massive Attack Zénith Aréna Zénith Aréna 16 septembre 2022 lille Zénith Aréna Lille

Lille Nord