Beer District, le samedi 24 juillet à 18:00

Le Beer District vous organise un gros concert rap en collaboration avec des artistes de la scène rap marseillaise ! Les artistes se succéderont au micro pour kicker sur des instrumentales !

Entrée libre

Beer District 4 Rue de la République 13001 Marseille

2021-07-24T18:00:00 2021-07-24T23:00:00

