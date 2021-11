Meyreuil Médiathèque Municipale de Meyreuil Bouches-du-Rhône, Meyreuil Massilia Swing Orchestra Médiathèque Municipale de Meyreuil Meyreuil Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le mardi 16 novembre à 20:30

Retrouvez Massilia Swing Orchestra en concert le mardi 16 novembre à 20h30 à la Médiathèque. Cet octet de swing revisite le répertoire jazz des années 30-40, arrangé et adapté pour ravir les oreilles mais aussi pour accompagner vos danses Swing ! Avec : Elise Vassallucci au Chant ; Max Briard à la Batterie ; Guillaume Hogan à la Contrebasse ; Cleveland Donald à la Trompette ; Julien Florens au Saxophone Alto ; Antoine Lucchini au Saxophone Ténor ; Matthew Bumgardner au Trombone et Philippe Barré à la Guitare/Arrangement/Adaptation. Durée 1h15. Tout public Entrée libre sur réservation obligatoire au 04 42 58 10 47 Proposé par la Médiathèque et l’OMSC

2021-11-16T20:30:00 2021-11-16T21:30:00

