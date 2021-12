Massilia Sounds Gospel Marseille 9e Arrondissement, 18 décembre 2021, Marseille 9e Arrondissement.

Massilia Sounds Gospel L’Atelier des arts 133 Boulevard De Sainte-Marguerite Marseille 9e Arrondissement

2021-12-18 – 2021-12-18 L’Atelier des arts 133 Boulevard De Sainte-Marguerite

Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 9e Arrondissement

Loin du Gospel hollywoodien, MSG a choisi sa voie ! un répertoire qu’il a fait sien et qui fait sens pour être connecté au temps présent, balançant entre oeuvres classiques ré-arrangées et Gospel Urbain contemporain.



Sur scène s’opère un lien entre la culture et la fête, entre l’exultation et la conscience, entre aujourd’hui et hier. MSG propose effectivement un formidable voyage au travers de quatre siècles de musique qui s’inscrit dans un panorama social et culturel tandis que l’histoire la plus récente a de nouveau démontré combien les thèmes qui habitent ces mélodies sont toujours d’actualité. Alors, les aborder à travers le chant et surtout le collectif, c’est déjà une victoire en soit ! MSG magnifie ainsi une union d’où nait l’émotion, celle des voix qui vibrent ensemble, transcendées par un musicien virtuose et qui forment un choeur enveloppant, totalement envoûtant !



De tout temps dans le vécu de cette musique il est question de partager les douleurs pour les apaiser, partager les espoirs pour s’y accrocher. Tout se chante, se danse, se vit ensemble. Les trente choristes sont habillés de costumes colorés et soyeux et le souffle du Gospel projette les voix dans une danse spectaculaire dans laquelle le public peut entrer pour aller vers un lâcher-prise sensitif et émotionnel total.



« Un choeur habité (à l’) enthousiasme communicatif » (Télérama)



Direction : Greg Richard – Choeur : Massilia Sounds Gospel – Piano : Jonathan Soucasse

Sous la direction artistique de Greg Richard, les choristes et le pianiste Jonathan Soucasse offrent un voyage bouleversant à travers le Gospel.

https://www.facebook.com/ateliers.desarts.3

Loin du Gospel hollywoodien, MSG a choisi sa voie ! un répertoire qu’il a fait sien et qui fait sens pour être connecté au temps présent, balançant entre oeuvres classiques ré-arrangées et Gospel Urbain contemporain.



Sur scène s’opère un lien entre la culture et la fête, entre l’exultation et la conscience, entre aujourd’hui et hier. MSG propose effectivement un formidable voyage au travers de quatre siècles de musique qui s’inscrit dans un panorama social et culturel tandis que l’histoire la plus récente a de nouveau démontré combien les thèmes qui habitent ces mélodies sont toujours d’actualité. Alors, les aborder à travers le chant et surtout le collectif, c’est déjà une victoire en soit ! MSG magnifie ainsi une union d’où nait l’émotion, celle des voix qui vibrent ensemble, transcendées par un musicien virtuose et qui forment un choeur enveloppant, totalement envoûtant !



De tout temps dans le vécu de cette musique il est question de partager les douleurs pour les apaiser, partager les espoirs pour s’y accrocher. Tout se chante, se danse, se vit ensemble. Les trente choristes sont habillés de costumes colorés et soyeux et le souffle du Gospel projette les voix dans une danse spectaculaire dans laquelle le public peut entrer pour aller vers un lâcher-prise sensitif et émotionnel total.



« Un choeur habité (à l’) enthousiasme communicatif » (Télérama)



Direction : Greg Richard – Choeur : Massilia Sounds Gospel – Piano : Jonathan Soucasse

L’Atelier des arts 133 Boulevard De Sainte-Marguerite Marseille 9e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-12-14 par