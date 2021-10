Massilia Sound System – Rock School Barbey Rock School Barbey, 6 novembre 2021, Bordeaux.

Massilia Sound System – Rock School Barbey

Rock School Barbey, le samedi 6 novembre à 20:30

Année après année, album après album, tournée après tournée, les **Massilia** ont donné à cette ville une part de sa légende – les concerts où l’on distribue le pastis, l’alliance du green-gold-red et du bleu ciel de l’OM -, les extraits de chansons qu’on lance comme des proverbes au comptoir ou sur le trottoir… Ils rêvent leur ville comme le cœur, le bastion mais aussi le paradis d’une méridionalité solidaire, dansante et ouverte. Marseille reggae, c’est Marseille rebelle et hédoniste, indolente et turbulente, tout à la fois les galéjades de **Marius** et **César**, et l’esprit de **Trenchtown** et **Brixton**. **Massilia Sound System** revient en 2021 et on est heureux de les retrouver.

22€ (Prévente) / 25€ (Sur place)

Depuis 35 ans, Massilia Sound System c’est le son de Marseille, c’est le son du Sud comme un symbole, une lutte, une résistance, un regard qui donne de l’espoir, l’envie de bouléguer et de chanter.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T20:30:00 2021-11-06T23:30:00