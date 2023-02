Massilia Sound System LE ROCKSTORE, 13 avril 2023, MONTPELLIER.

Massilia Sound System LE ROCKSTORE. Un spectacle à la date du 2023-04-13 à 19:30 (2023-04-13 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

IRIS/6MIC (D-2019-001876) présente: ce concert. IRIS (6MIC) présente : Réservations PMR : 04.65.26.07.30

LE ROCKSTORE MONTPELLIER 20 rue de Verdun Herault

Massilia Sound System, c’est plus qu’un groupe, c’est une communauté d’individus tchatcheurs et toujours prêts à mettre le oai (comprendre le bordel). Sur scène, ce groupe composé de quatre chanteurs, d’un guitariste, d’un scratcheur, d’un homme aux machines a pour objectif premier de faire participer et bouléguer la salle. Ceux-ci y arrivent sans peine tant leur enthousiasme est communicatif. Leur envie d’échange avec le public peut prendre des tournures saugrenues comme la distribution d’une célèbre boisson anisée marseillaise ou leur passion du football et de l’OM. De toute manière, un concert de Massilia, c’est un gros moment de oai avec le commando Fada…

Réservations PMR : 04.65.26.07.30

