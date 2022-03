Massilia Sound System Istres, 13 mai 2022, Istres.

Route De Fos – RN 569 L'Usine Istres

2022-05-13 20:00:00

Istres Bouches-du-Rhône

Massilia Sound System sait autant parler à l’intelligence que parler au cœur, convoquer l’imaginaire qui unit et le réel qui soude, faire danser les pieds et inviter les mains à fabriquer.

Vivre et créer en français comme en occitan, s’emparer d’outils musicaux venus de partout pour mieux plonger dans la culture locale, accueillir l’autre pour être plus soi-même, sont les fondamentaux du groupe.

Le groupe est de retour avec l’album Sale Caractère

Après avoir travaillé leur dernière tournée sur notre scène dans le cadre d’une résidence, Massilia Sound System livre enfin son concert au public de L’Usine le 13 mai 2022.

+33 4 42 56 02 21 http://www.scenesetcines.fr/

