Massilia Sound System en concert ! Miramont-de-Guyenne, 29 octobre 2021, Miramont-de-Guyenne.

Massilia Sound System en concert ! 2021-10-29 20:30:00 – 2021-10-29 Salle omnisport Lac du Saut du Loup

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne

Le célèbre groupe marseillais, MASSILIA SOUND SYSTEM qui a publié récemment son 9ème album est attendu de pied ferme pour les 25 ans de Staccato !

Depuis plus de 35 ans, Massilia Sound System c’est le son de Marseille, c’est le son du Sud comme un symbole, une lutte, une résistance, un regard qui donne de l’espoir, l’envie de bouléguer et de chanter. Massilia Sound System revient en 2021 et on est heureux de les retrouver.

+ invités en première partie.

