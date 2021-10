Marseille dock des suds Bouches-du-Rhône, Marseille Massilia Sound System / Chichi et Banane dock des suds Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Massilia Sound System / Chichi et Banane dock des suds, 10 décembre 2021, Marseille. Massilia Sound System / Chichi et Banane

dock des suds, le vendredi 10 décembre à 19:30

Ils nous avaient tellement manqué que l’on n’osait plus vraiment y croire. Réentendrait-on le staccato têtu des rythmiques électroniques sous ces voix charnues et rocailleuses ? Retrouverait-on les textes tout sourire et poil à gratter de Papet J, Moussu T et Gari Grèu ? Eh bien oui. Ainsi que le plus long hiver n’empêchera jamais le printemps d’arriver, Massilia Sound System a fini par revenir… Et c’est à MARSEILLE le vendredi 10 décembre 2021 au Dock des Suds à partir de 19h30. Première Partie : Littérature de Ficelle par Chichi et Banane (@chichietbanane). Duo banjo voix, poésie musicale du bord de Méditerranée Réservation en ligne : [https://massilia-soundsystem.com/billetterie/](https://massilia-soundsystem.com/billetterie/) ou sur [https://www.weezevent.com/massilia-sound-system-au-dock-des-suds-marseille-13](https://www.weezevent.com/massilia-sound-system-au-dock-des-suds-marseille-13)

25,99 / 21,99€ / gratuit pour les – de 6 ans

♫♫♫ dock des suds 12 RUE URBAIN V, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T19:30:00 2021-12-10T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu dock des suds Adresse 12 RUE URBAIN V, 13002 Marseille Ville Marseille lieuville dock des suds Marseille