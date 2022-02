Massilia Selecta Unite Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement

Massilia Selecta Unite Marseille 6e Arrondissement, 19 mars 2022, Marseille 6e Arrondissement. Massilia Selecta Unite Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

2022-03-19 – 2022-03-19 Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Nouvelle édition du Massilia Selecta Unite avec comme toujours des sélections oldies only vinyl, Reggae, Rock Steady and Ska sounds ! Soirée reggae, rocksteady, ska, vinyl only au Molotov ! Home Page Nouvelle édition du Massilia Selecta Unite avec comme toujours des sélections oldies only vinyl, Reggae, Rock Steady and Ska sounds ! Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 6e Arrondissement Autres Lieu Marseille 6e Arrondissement Adresse Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Ville Marseille 6e Arrondissement lieuville Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-6e-arrondissement/

Massilia Selecta Unite Marseille 6e Arrondissement 2022-03-19 was last modified: by Massilia Selecta Unite Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement 19 mars 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône