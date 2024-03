MASSILIA REGGAE CLUB Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat, vendredi 22 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T21:00:00+01:00 – 2024-03-23T01:00:00+01:00

MASSILIA REGGAE CLUB

Une soirée dansante consacrée à la musique jamaïcaine, proposée par 2 membres du Massilia Sound System.

Une soirée en 2 parties:

Part 1 : Ska, Rocksteady, Boss Reggae…

Prince Tatou vous fait voyager dans le temps avec ses 45 T

Part 2: Une sélection énergique du meilleur du Reggae moderne, mixée avec talent et inventivité par DJ Kayalik

L’occasion d’user ses souliers, un moment pour les boulégantes et les boulégants, pas du Reggae pour les fatigués!

https://www.facebook.com/profile.php?id=61551502244743

Entrée à prix libre et conscient

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

