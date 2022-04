Massilia Punk with Ukraine

2022-04-24 – 2022-04-24

9 groupes pour le concert Massilia Punk with Ukraine :



Babylon Pression

Wake the Dead

Cheatxdeath

Nebraska

Rats dont sink

Coquard

Aurore

Monkey Dust

Salvation



La totalité des entrées iront à une mission humanitaire pour l’Ukraine ! Retrouvez 9 groupes sur la scène du Molotov pour un concert Massilia Punk with Ukraine le 24 avril. 9 groupes pour le concert Massilia Punk with Ukraine :



La totalité des entrées iront à une mission humanitaire pour l'Ukraine !

